La Mauritanie liste les produits et services dont le prix est arrêté.

Il y’a quelques jours, les mauritaniens ont été fortement touchés par des spéculations sur les prix des denrées de première nécessité.

Ce mercredi 03 février, les autorités mauritaniennes ont franchi le pas dans la digitalisation du prix des produits et services en rajoutant de nouveaux produits essentiels comme le pain, l’huile de table, le riz, le lait et le blé sur la liste des produits et services dont le prix est arrêté.



Lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement, la ministre du commerce, de l’industrie et du tourisme Naha mint Hamadi ould Mouknass a affirmé qu’il était du devoir des autorités mauritaniennes de circonscrire la flambée des prix en annonçant dans ce sens un projet de décret déterminant la liste des produits et services dont les prix sont arrêtés.En d’autres termes, il s’agit d’épargner à l’avenir les produits essentiels des perturbations et spéculations du marché qui a connu récemment des flambées de prix de certaines denrées avant que le gouvernement ne parvienne à un accord avec les importateurs pour baisser les prix.

Ce mercredi, la ministre du commerce a présenté une communication relative à la mise en place d’un code-barres pour faire face aux spéculations et stopper l’anarchie qui règne dans les marchés locaux surtout à travers la production et la commercialisation des marchandises sans utiliser les systèmes d’identification.

« La mise en place d’un système d’identification des produits industriels mauritaniens va faciliter leur commercialisation et promouvoir leur exportation notamment après l’accord d’association avec la CEDEAO et l’entrée en vigueur de la ZLECAF et les autres accords de libre-échange signés par notre pays », ajoute la minsitre mauritanienne du commerce.

Babacar Baye Ndiaye

Journaliste portail‎ CRIDEM

@babacarbayendiaye

Nouakchott – 04/02/2021