La Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, Mme Khadijetou Cheikh Bouke, a participé, lundi, par visioconférence, aux travaux de la 37e session du Conseil des ministres arabes de l’habitat et de la reconstruction.

L’ordre du jour de la session comprend l’approbation de plusieurs points, notamment la Conférence arabe sur l’habitat et la célébration de la Journée arabe de l’habitat, en plus du prix du Conseil des ministres arabes de l’habitat et de la reconstruction, la discussion des développements concernant le site Web du Conseil et la conception de la base de données et les informations propres à en atteindre les objectifs.

Le Conseil de coopération arabe discute également avec des groupements régionaux et des pays étrangers dans le domaine de l’habitat et de la reconstruction, il suit la mise en œuvre du plan mondial de développement durable à l’horizon 2030 et du plan de mise en œuvre de la stratégie arabe pour l’habitat et le développement urbain. Il échange aussi des informations entre les pays arabes sur les projets pionniers dans le domaine de l’habitat, les méthodes de financement immobilier, la législation régissant le secteur du logement et de la construction.