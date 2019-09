La Mauritanie rappelle son ambassadeur à Rabat

La République islamique de Mauritanie a décidé de rappeler son ambassadeur à Rabat. Mohamed Lamine Ould Abi avait été nommé à ce poste il y a juste 19 mois.

En effet, c’est le 20 décembre 2017 que le président mauritanien; Mohamed Ould Abdelaziz avait nommé l’ex-ministre de l’Eau ambassadeur de son pays au Maroc. Et ce, après la vacance de ce poste diplomatique pendant cinq ans à cause de la détérioration des relations entre les deux pays voisins.

Selon certaines sources, le rappel de Mohamed Lamine Ould Abi serait qu’il est pressenti pour devenir le conseiller de l’actuel président mauritanien, chargé des Affaires diplomatiques. D’ailleurs, Mohamed Ould Ghazouani, élu président le 1er août dernier, s’est entouré de personnalités ayant une grande expérience diplomatique qu’il a nommées à des postes importants au sein du Palais présidentiel de Nouakchott.

Par ailleurs, Rabat est dans l’expectative dans l’attente que la Mauritanie désigne le successeur de Mohamed Lamine Ould Abi. Cela importe beaucoup à Rabat, vu les très bonnes relations bilatérales entre les deux pays. Le réchauffement actuel desdites relations est encore plus perceptible depuis les quinze derniers mois. Et l’ancien président mauritanien avait noté cela avec une grande satisfaction.

Dans un entretien à l’hebdomadaire “Jeune Afrique”, Mohamed Ould Abdelaziz avait affirmé que les relations entre la Mauritanie et le Maroc avaient connu un certain “gel, des hauts et des bas”mais que la situation s’était beaucoup améliorée. Ces déclarations ont été estimées par plusieurs observateurs comme la preuve tangible et l’illustration idoine de relations bilatérales solides entre Nouakchott et Rabat.

Larbi Alaoui