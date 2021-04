La Mauritanie réceptionne le premier lot de vaccins dans le cadre du mécanisme COVAX

Le ministre de la Santé, M. Mohamed Nedhirou Ould Hamed, a réceptionné, ce mercredi à l’aéroport international Oumtounsy, un premier lot de 69.600 doses de vaccin anti-covid-19,dans le cadre du mécanisme COVAX.

Dans son intervention au cours de la cérémonie, le ministre a déclaré que la Mauritanie a été l’un des premiers pays à adhérer au mécanisme COVAX.

Il a précisé que ce lot renforcera la campagne nationale de lutte contre le coronavirus ; campagne qui a débuté le 26 mars dernier sous la supervision du Président de la République, soulignant que plus de 5.000 personnes des tranches prioritaires ont déjà été vaccinées.

M. Mohamed Nedhirou Ould Hamed a assuré que ce lot permettra de vacciner une grande partie de personnes âgées et des patients des maladies chroniques.

Le ministre a salué les efforts des partenaires et du mécanisme COVAX, tout en espérant une conjugaison des efforts, de manière à vacciner 63 % de la population mauritanienne.

De son coté, SE M Giacomo Durazzo a exprimé l’appui de l’Union Européenne aux efforts de notre pour élargir la couverture prophylactique. Il a affirmé que l’UE est consciente que la lutte contre la pandémie ne se limite pas aux vaccins, mais concerne d’autres domaines sociaux.

L’ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union Européenne a, enfin, insisté sur la nécessité d’une synergie de tous les acteurs pour éradiquer ce fléau.

Le COVAX est un mécanisme de groupement des achats coordonné par l’Alliance Gavi pour les nouveaux vaccins anti-COVID-19 qui garantira à chaque pays participant un accès juste et équitable aux vaccins grâce à un cadre d’allocation défini par l’OMS.

Le mécanisme couvre actuellement l’éventail de vaccins anti-COVID-19 le plus large et le plus diversifié au monde, dont neuf vaccins candidats.

Neuf autres sont en cours d’évaluation et des discussions ont été engagées avec d’autres grands producteurs.

Notons que le mécanisme COVAX s’engage à fournir à la Mauritanie un nombre de doses pouvant couvrir 20% de la population du pays.