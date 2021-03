La Mauritanie renoue ses relations diplomatiques avec le Qatar

La Mauritanie a annoncé dimanche 21 mars avoir renoué ses relations diplomatiques avec le Qatar, rompues depuis quatre ans à la suite d’une crise entre Doha et ses voisins. «Après des contacts intensifs durant les semaines dernières, et avec la bénédiction du sultanat d’Oman frère, la Mauritanie et le Qatar ont décidé de reprendre leurs relations diplomatiques», indique un communiqué du ministère mauritanien des Affaires étrangères publié dimanche par l’Agence mauritanienne d’information (AMI).

Cette annonce fait suite à un entretien dimanche à Doha entre le chef de la diplomatie mauritanienne Ismaïl Ould Cheikh Ahmed et son homologue qatari, Cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani. Les deux pays «ont décidé l’ouverture des deux ambassades dans les plus brefs délais», dit le communiqué. La Mauritanie avait rompu ses relations avec le Qatar en juin 2017. Nouakchott avait suivi l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, l’Égypte, le Yémen et les Maldives qui avaient coupé toute relation avec le Qatar, accusant leur partenaire du Golfe de «soutenir» le terrorisme et de leur préférer l’Iran.

Le Qatar, boycotté depuis lors par quatre pays arabes dont trois de ses voisins du Golfe, s’est réconcilié avec eux lors d’un sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG) le 5 janvier en Arabie saoudite. Le CCG regroupe, outre le Qatar, l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, Oman et le Koweït.

Le Figaro avec AFP