La Mauritanie salue l’accord historique entre les frères libyens

La République islamique de Mauritanie a salué l’accord historique conclu à Genève lors du Forum sur la Libye, qu’elle a récemment accueilli et qui a abouti au choix d’une autorité de transition pouvant assurer une sortie de la Libye des fournaises des affrontements armés et des divisions.

Dans un communiqué, dont copie est parvenue à l’AMI, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et les Mauritaniens à l’Extérieur s’est félicité du rôle joué par les Nations Unies dans le parrainage de cet accord.

La Mauritanie exprime son soutien à cette voie et à tout ce qui permettrait de réaliser les aspirations du peuple libyen frère à la sécurité, à la stabilité, et d’assurer l’unité de son territoire et de sa souveraineté.

Voici l’intégralité du communique :

« Les travaux du Forum sur la Libye, qui se sont déroulés pendant cinq derniers jours à Genève ont abouti au choix d’une autorité de transition qui, avant la fin de cette année, assurera, à travers des élections présidentielles et législatives, la sortie de la Libye des fournaises des affrontements armés et des divisions.

La République Islamique de Mauritanie, en saluant cet accord historique entre les frères libyens et le rôle crucial joué par l’ONU dans son parrainage, affirme son soutien à ce processus et à tout ce qui permettra de réaliser les aspirations du peuple libyen frère à la sécurité, à la stabilité, et d’assurer à l’unité de son territoire et de sa souveraineté ».