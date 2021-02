La Mauritanie soutient Guterres candidat pour un second mandat

La République Islamique de Mauritanie a annoncé son soutien à la candidature du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres pour un second mandat.

Elle a s’est, en outre, félicité, dans un communiqué rendu public, mardi à Nouakchott, par le ministère des affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur, et dont une copie est parvenue à l’AMI, des efforts de l’organisation des Nations Unies et de son approche participative pour résoudre les problèmes qui ont longtemps duré au niveau du continent africain.

Voici le texte intégral de ce communiqué :

« Notre pays a appris avec une grande satisfaction la décision de Son Excellence Monsieur Antonio Guterres de se porter candidat à un second mandat au poste de secrétaire général des Nations Unies après avoir conduit l’Organisation pendant les 4 dernières années avec sagesse et compétence dans une conjoncture internationale très délicate au plan politique, humanitaire et sanitaire.

En enregistrant son appui à cette candidature, la République Islamique de Mauritanie, se félicite beaucoup des efforts de la Communauté internationale sous la direction du secrétaire général et de son approche participative pour résoudre les anciens problèmes au niveau du continent africain et pour appuyer la sécurité, la stabilité et le développement dans la région du Sahel et dans l’ensemble du continent, tout en exprimant le vœu de voir ces acquis se renforcer et le bilan des réalisations se consolider».