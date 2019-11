La ministre des affaires sociales, de l’enfance et de la famille, Dr. Nene Oumou Deffa Kane a quitté Nouakchott, samedi, pour Nairobi, capitale kényane.

Dr. Nene Oumou Deffa Kane prend part à la conférence internationale de Nairobi sur la population et développement qui se tiendra du 12 au 14 novembre 2019, sous le thème : ‘’accélérer les promesses de cette Conférence Internationale sur la population et développement.

Cette année marque le 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), qui s’est tenue au Caire en 1994.

Lors de cette conférence, 179 gouvernements ont adopté un programme d’action reconnaissant que la santé en matière de reproduction, l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes comme des vecteurs du développement durable.

Aujourd’hui, le monde s’efforce à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies d’ici 2030, et la santé universelle en matière de sexualité et de reproduction est au cœur de la plupart de ses objectifs – la sécurité, la santé et le bien-être, mettre fin à la pauvreté, établir l’égalité entre les sexes et instaurer des communautés durables, entre autres. Des efforts rapides et constants sont fondamentaux pour édifier la santé et les droits en matière de reproduction.

L’UNFPA et le Gouvernement kényen organisent une conférence de haut niveau pour faire progresser la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD.

La conférence offrira, selon ses organisateurs, une plate-forme inclusive rassemblant les gouvernements, les organismes des Nations Unies, les organisations du secteur privé, les groupes de femmes et les réseaux de jeunes pour discuter et convenir des initiatives permettant de stimuler la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD.

« Alors que nous célébrons les progrès remarquables accomplis en matière de santé et de droits des femmes, nous devons redoubler d’efforts afin d’honorer les promesses de la CIPD au profit de celles et ceux qui n’en ont pas encore bénéficié », a déclaré Natalia Kanem, directrice exécutive de l’UNFPA. « Le Sommet de Nairobi nous aidera à rassembler une coalition élargie de parties prenantes afin de défendre les acquis et de faire progresser le programme de la CIPD veillant à ce que personne ne soit laissé de côté. », souligne la Directrice exécutive de l’UNFPA, le Dr Natalia Kanem .