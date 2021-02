La Ministre des Affaires Sociales reçoit l’Ambassadeur du Maroc

Nouakchott, le 12 Février 2021,

Son Excellence, la Ministre des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille, Mme Naha Haroune Cheikh Sidiya a reçu en audience ce vendredi matin, à son bureau de Nouakchott, SEM Hamid Chabar, Ambassadeur du Royaume du Maroc accrédité en Mauritanie.

La rencontre a porté sur les différents aspects des relations bilatérales distinguées et les perspectives de révision et d’actualisation de la convention entre nos deux pays relatifs à l’évacuation des malades indigents avec prise en charge du MASEF pour soins au Maroc.

La réunion s’est déroulée en présence du Secrétaire Général du Ministère, M. Mohamed Mahmoud Sidi Yahya, de la chargée de mission, de la conseillère chargée des affaires sociales, de la conseillère technique chargée de la communication et du Directeur de la Protection sociale et de la solidarité nationale.