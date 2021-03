La ministre des Affaires sociales s’entretient avec SE Simon Boyden

La ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, Mme Naha Mint Haroun Ould Cheikh Sidiya, s’est entretenu, ce lundi à Nouakchott, avec l’ambassadeur du Royaume Uni accrédité en Mauritanie, SE M. Simon Boyden.

Mme la ministre et le diplomate britannique ont évoqué les relations bilatérales de manière générale et les moyens de les renforcer dans le domaine social, en particulier.

La rencontre s’est déroulée en présence de Mme Aminetou Mint Bilal, chargée de mission et de M. Saleck Ould Jeyrib, directeur des études et de la coopération, tous deux, au ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille.