La ministre du Commerce reçoit le réalisateur du film ‘Le Mauritanien’.

Nouakchott, 17/05/2021

Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, , a reçu en audience lundi, M. Kovin Mac Donald, réalisateur du film ‘Le Mauritanien’. Le réalisateur est actuellement en visite en Mauritanie pour faire connaitre son film qui traite de l’histoire de M. Mohamedou Ould Salihi, ancien prisonnier de Guantanamo.

La ministre a discuté avec le réalisateur et l’inspirateur du film, des opportunités de faire connaitre la Mauritanie et sa diversité culturelle et civilisationnelle.

M. Kevin, réalisateur connu déjà primé d’un Oscar, s’est dit impressionné par l’environnement culturel et touristique de la Mauritanie.

L’audience s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Ahmed Salem Ould Bouheda, de la conseillère technique chargée de la communication, Mme Fatimetou El Mouna, du directeur des études de la programmation et de la coopération M. Guissé Dialel et de l’ancien prisonnier, l’ingénieur Mohamedou Ould Salahi.

Le réalisateur était lui, accompagné de personnalités dont son fils Isaac Mac Donald et M. Lawrence Topham, réalisateur du film ‘Le Gardien’ qui évoque l’amitié entre Mohamed Ould Salahi et son geôlier l’américain Steeve Wood.