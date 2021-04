La police encercle le siège de Ribaat et demande son évacuation immédiate.

Les forces de l’ordre ont encerclé le siège du Parti de Ribaat à Nouakchott-ouest et ont demandé à l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et ses partisans de quitter immédiatement le siège et d’annuler la conférence de presse deux heures avant le delai prévu et annoncé il y a deux semaines.

Ainsi, la police a déclaré qu’elle se déplaçait sur instruction du parquet de Nouakchott ouest, sans donner les raisons qui ont conduit à annuler la conférence à la dernière minute.

Pour rappel,le 28 septembre 2020, le procureur de la République de Nouakchott-Ouest interdit à Mohamed Ould Abdel Aziz de quitter Nouakchott durant l’enquête en cours sur une possible affaire de corruption.

Il est finalement reconnu coupable et inculpé en mars 2021.