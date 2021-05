La Première Dame assiste à la projection du film « Le Mauritanien »

Nouakchott, 22/05/2021

Le film « Le Mauritanien » a été projeté samedi soir au palais des Conférences à Nouakchott, en présence de la Première Dame, Mme Mariem Fadel Dah, de l’épouse du Premier ministre et de membres du gouvernement, d’ambassadeurs et d’autres personnalités.

Le film se base sur les mémoires de l’ancien prisonnier de Guantanamo, M. Mohamedou Ould Salahi, publiés en 2015 sous le titre » Les cahiers de Guantanamo ».

Prenant la parole à cette occasion, la ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Naha Mint Hamdy Ould Mouknass a indiqué que Son Excellence, le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait appelé à l’occasion du tournage de certaines scènes du film en Mauritanie, à accompagner sérieusement cet événement, compte tenu de la noblesse du message de l’art en général et du cinéma en particulier.

Elle a ajouté que la Mauritanie accueille avec joie ses hôtes qui n’ont ménagé aucun effort pour transformer l’une des plus grandes histoires contemporaines d’endurance humaine en une occasion pour la Mauritanie, pour l’humanité de montrer l’esprit de tolérance et les valeurs de la noblesse, du courage. Elle a souligné que la Mauritanie accueille avec joie le film « Le Mauritanien » et son réalisateur de grande renommée Kevin Macdonald. Ainsi que le véritable héros du film, M. Mohamedou Ould Salahi.

Elle a enfin précisé que la production du film et sa projection doivent constituer un passeport permettant de faire connaître la véritable image de notre cher pays à travers le monde, notamment la tolérance qui est la sienne.

Le comité départemental chargé du suivi des travaux du film “Le Mauritanien” présidé par le ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement , M. Lemrabott Ould Benahi avait exprimé sa satisfaction du succès éclatant remporté par le film au niveau mondial, rendant hommage au grand intérêt qu’accorde le Président de la République Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à ce travail technique, ce qui s’est manifesté à travers les félicitations qu’il a présentées à M. Mohamedou Ould Salahi dont le film retrace le les endurances.

Les mémoires de Ould Salahi ont été publiées derrière les barreaux. Il est devenu ainsi le premier prisonnier de Guantanamo à publier ses mémoires durant la période de sa détention. Dans ces mémoires, il a axé sur les tortures qu’il a subies et les longues années passes sans procès.

Le film a été réalisé par Kevin Macdonald, qui a reçu l’Oscar pour le meilleur film documentaire en 2000 pour son film » Un seul jour en septembre”. Son autre film “le dernier roi d’Ecosse” a remporté aussi un Oscar en 2006.

L’acteur franco algérien Taher Rahim, candidat au prix Bafta a joué le rôle principal du film tandis que l’américaine Jody Foster qui a obtenu deux Oscars a joué le rôle de l’avocate Nancy avec le concours de Shaylen Woodly, candidate au prix Golden Globe dans le rôle de l’assistante Terry.

Le film “Le Mauritanien” représente le plus récent travail cinématographique qui retrace les expériences pénibles vécues par les prisonniers de Guantanamo.

Il a été tenu compte des photos des agences de presse relatives à la prison de Guantanamo mais aussi des photos des soldats présents dans le lieu et qui ont été publiées sur le net, ainsi que de documents militaires supposés ainsi que d’écrits obtenus auprès de conseillers militaires.