La Première Dame assiste à un Iftar des femmes de l’UPR

La Première Dame, Dr. Mariem Mohamed Fadel Dah, a honoré de sa présence, ce mercredi soir, au siège du Comité national de l’Union pour la République (UPR) à Nouakchott, l’Iftar organisé par le Comité pour les femmes du parti.

Dans une allocution qu’il a faite à cette occasion, le président du Parti de l’Union pour la République, M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, le rôle du Comité national du parti, souhaitant un prompt rétablissement à la présidente du Comité national des femmes et à la poursuite des activités du parti ;

activités inspirées par le programme « Mes Engagements » du Président de la République.

Il a souligné que cet Iftar marque la fin d’une série d’autres organisés par le parti au cours du mois béni du ramadan. Il s’agit, a-t-il dit, de rencontres qui resserrent les liens et les contacts entre les responsables et les militants du parti, soulignant le rôle important que les militantes jouent dans la vie du parti.

Il a souligné la satisfaction du parti pour le travail abattu par le gouvernement et les importants acquis réalisés au cours de cette dernière période en dépit de la pandémie de Covid-19.

Le président de l’UPR a ajouté que ces réalisations ont largement contribué à relever le niveau de vie de la population en général et des franges vulnérables de la société en particulier.

La première vice-présidente du Comité national de l’UPR, Mme Lalla Rachid Saleh, a évoqué les nombreux défis qui ont émaillé cette période, et plus principalement ceux liés à la pandémie de Covid 19, qui s’est répercutée sur le monde entier. Elle a fait observer que les décisions de Son Excellence le Président de la république Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani ont été déterminantes dans l’atténuation de ses effets.

La cérémonie qui a été marquée par la projection d’un film documentaire sur le Comité national des femmes du Parti de l’Union pour la République, et une conférence a sur le statut de la femme dans l’Islam, s’est déroulée en présence de la ministre Conseillère à la Présidence de la République, de la ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, et d’un certain nombre de responsables et militants du parti.