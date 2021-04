La Première Dame supervise un méga meeting de la femme mauritanienne

La Première dame, Dr Mariem Dah a supervisé, hier samedi au Palais des Congrès de Nouakchott, la cérémonie de lancement du grand meeting de la femme mauritanienne.

Ce meeting, le premier de son genre, est organisé par un groupement de femmes comprenant toute la classe politique et les associations nationales sous le thème « Nous nous unissons, nous travaillons, nous réussirons « .

Ce meeting vise à fonder un groupement féminin national devant servir de mécanisme national chargé de l’autonomisation de la femme et poser tous ses problèmes aux milieux concernés.

La porte-parole du groupement féminin, Mme Khadijetou Mint Dhi Nouraïn, a déclaré, dans un mot prononcé pour la circonstance, que l’action visant à la rencontre et la compréhension entre les composantes de la société depuis l’élection du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et l’intérêt qu’accorde la Première Dame , Dr Mariem Dah aux problèmes de la femme dans toutes les circonstance,s ont beaucoup contribué à concevoir l’idée d’organiser le Grand meeting de la femme mauritanienne.

Elle a ajouté que l’idée du meeting a pris forme chez certaines femmes qui ont décidé de rendre hommage à cette orientation et d’essayer de rassembler les femmes mauritaniennes, loin des clivages politiques et sectaires pour assurer leur autonomisation à tous les niveaux .

Elle a ajouté que la conviction des femmes mauritaniennes de l’engagement de la Première Dame, de sa sage vision quant à l’importance du rôle de la femme dans cette étape de l’histoire du pays, en vue de lui permettre d’accéder aux cercles de prise de décisions et de renforcer sa participation dans la vie publique sont autant de choses qui ont poussé les femmes à fonder de grands espoirs dans leur capacité à surmonter les obstacles qui entravent la marche de la femme mauritanienne en général quelles que soient ses orientations politiques ou idéologiques.

Les femmes participantes ont présenté une plateforme revendicative dans laquelle elles ont insisté sur sur l’importance de créer un organisme supérieur chargé des problèmes de la femme mauritanienne, de la protection des acquis obtenus et d’œuvrer pour davantage de réalisations, le renforcement de l’autonomisation économique des femmes, la prise de conscience de l’importance de leur participation, de façon efficace, dans la vie politique et le renforcement de l’intérêt accordé par les femmes aux affaires publiques.

Le meeting s’est déroulé en présence de l’épouse du Premier ministre, Mme Salka Mint Abderrahmane, de la ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, Mme Naha Mint Haroun Ould Cheikh Sidiya, et des représentants des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Nouakchott Ouest.