La Rasd réagit à l’attachement du Conseil de sécurité aux résolutions internationales : «une condamnation de la politique d’occupation marocaine»

Le gouvernement sahraoui a estimé, mardi, que l’attachement du Conseil de sécurité aux résolutions internationales sur le règlement de la question du Sahara occidental était «une condamnation» de la politique d’occupation marocaine, visant à confisquer aux Sahraouis le droit inaliénable à l’autodétermination.

«L’attachement du Conseil de sécurité à la nature juridique de la question sahraouie et au règlement pacifique basé sur les résolutions de la légalité internationale constitue une condamnation de la politique de l’occupant et de ses complices visant à confisquer au peuple sahraoui le droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance», a indiqué le gouvernement sahraoui dans un communiqué au lendemain de la séance à huis-clos tenue par le Conseil de sécurité sur le Sahara Occidental.

Cette position est «un revers» à l’annonce du président sortant américain Donald Trump de la reconnaissance de «la souveraineté» présumée du Maroc sur le Sahara Occidental, ajoute le communiqué.

Des pays membres du conseil ont vivement critiqué la décision du président américain «qui fait perdre à son administration le droit de formuler les décisions relatives au Sahara Occidental, dont elle jouissait auparavant, a fait savoir la même source.

Le Conseil de sécurité a tenu lundi dernier une séance huis-clos sur les derniers développements de la situation au Sahara occidental, plus d’un mois après la violation par le Maroc du cessez-le-feu dans la zone tampon d’El Guerguerat et quelques jours après l’annonce faite par le président américain. Citant des sources onusiennes, le gouvernement sahraoui a souligné que «l’Etat d’occupation marocain, avec la complicité de la France, a tenté comme à l’accoutumée d’entraver la tenue de cette séance «si son objet n’était pas un appel au cessez-le-feu», souligne le gouvernement sahraoui, citant des sources onusiennes, ajoutant que «la déception a été grande pour l’occupant», conclut la même source.

Le porte-parole du SG de l’ONU : Une solution peut être trouvée à travers le dialogue

Le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, Stéphane Dujarric, a réaffirmé lundi dernier, que la position des Nations unies n’«a pas changé» quant aux récentes déclarations sur le Sahara occidental, et que l’ONU «continue de croire qu’une solution peut être trouvée à travers un dialogue conformément aux résolutions du Conseil de sécurité».

«Notre position sur les déclarations concernant le Sahara occidental n’a pas changé et nous continuons de croire qu’une solution peut être trouvée par un dialogue fondé sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité», de l’ONU, a déclaré M. Dujarric.

«Il n’y a pas de changements opérationnels majeurs de notre part», a insisté Stéphane Dujarric avant le briefing du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental, demandé par l’Allemagne. Stéphane Dujarric répondait à ainsi une question d’un journaliste concernant la décision du président américain sortant Donald Trump de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu lundi des consultations sur les récents développements au Sahara occidental, à la lumière de la reprise des affrontements entre les deux parties au conflit (Maroc/Front Polisario), après que les forces militaires marocaines ont rompu le cessez-le-feu le 13 novembre dernier en agressant des manifestants sahraouis dans la zone tampon d’El-Guerguerat, au sud-ouest du Sahara occidental.

elmoudjahid