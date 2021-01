La République ou la république ?! Par le Professeur El Arby Mohamedou:

Le tribalisme, le régionalisme, le népotisme, le clientélisme… tant que ces pratiques , qui devraient être de l’ordre de l’obsolète font l’objet de discussions et d’échanges percutants entre des éminents intellectuels de ce pays, on pourrait oser avancer que le chemin à prendre pour vivre la République reste encore loin.



Dans la même logique de réflexion, les indicateurs ne trompent pas et la volonté affichée serait, à bien des égards, prise en otage par un archaïsme socio-culturel puissant et incontournable.

Soyons réalistes et acceptons que les circuits des intérêts personnels demeurent plus intelligents et plus influents que les normes progressistes soucieuses du bien commun de la société. De ce fait, cherchons à nous émanciper de manière tangible et développons, surtout, une culture citoyenne en synergie avec les valeurs universelles inhérentes à l’Homme.

Aujourd’hui, cette réalité nous interpelle avec acuité, surtout que les temps évoluent suivant le concours de plusieurs facteurs dont certains restent imprévisibles et parfois irrésistibles. Face à la complexité de cet ordre social révolu, les mentalités et les comportements doivent savoir accompagner rationnellement les dispositifs objectifs qui gouvernent les rapports impartiaux du spatio-temporel de la cité de l’homme éveillé.