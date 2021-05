La République populaire de Chine fait don à la Mauritanie d’un second lot de 280.000 vaccins Sinopharm

La République populaire de Chine a fait don, samedi, à la Mauritanie d’un second lot de 280.000 vaccins Sinopharm contre le covid-19.

Nouakchott, 29/05/2021- Le don remis par l’ambassadeur de Chine en Mauritanie, SE M. Li Baijun, a été réceptionné à l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsy par le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahaf, en compagnie de son homologue de la Défense nationale, M. Hanenna Ould Sidi.

Il a pour objectif d’aider la Mauritanie à vaincre la pandémie et réduire ses conséquences en termes de cas de contamination et de décès.

S’exprimant à l’occasion, le ministre de la Santé a précisé qu’une partie du lot est destinée aux forces armées dans le cadre de la coopération entre les institutions militaires des deux pays amis.

Il a ajouté que ce don, deuxième du genre, permettra la pérennité de l’opération de vaccination contre le covid-19.

Le ministre a enfin exhorté les citoyens à se faire vacciner massivement pour se prémunir contre la pandémie.

Pour sa part l’ambassadeur de la République Populaire de Chine en Mauritanie, SE M. Li Baijun s’est félicité de la réception du don par les ministres de la Santé et de la Défense nationale, et a précisé que le don de vaccins est un volet non négligeable de la coopération sino-mauritanienne.

Il a rappelé que le gouvernement chinois avait attribué à la Mauritanie des aides médicales comprenant des appareils de respiration, des blouses de protection et d’autres équipements.

« Cet effort traduit la volonté des dirigeants d’aller de l’avant dans le renforcement les liens de coopération et d’en faire un modèle à suivre. La Chine poursuivra son soutien à la Mauritanie, surtout dans la lutte contre le Covid-19 », a conclu l’ambassadeur.