La scène politique offre un paysage très contrasté et un contexte propice à de multiples scénarios dont je ferai ici l’économie de les détailler. Sans doute la dissolution du parlement est l’une des options, et la plus probable. Cependant, le président n’y songerait pas avant de restructurer son parti (si celui-ci est l’Upr) ou s’appuyer sur un nouveau parti qui serait concocté sur la base des initiatives et des personnalités qui l’ont rejoint.

Dans ce cas le préalable qu’il faudrait s’atteler à mettre immédiatement en œuvre consiste à préparer les forces et à les mobiliser pour créer la nouvelle entité dont les principes devraient être différents de ceux ayant souvent servis auparavant comme le tribalisme, le sectarisme, le régionalismes et les politiques de quotas.

Une alternative à cette démarche serait de recours à un changement de nom du parti, de ses structures et de ses leaders tout en s’appuyant sur ses textes. La réalisation du programme du président serait sa priorité et servirait à la mobilisation de ses adhérents et à la fixation de nouveaux objectifs.

Le Président est pris entre les attentes et aspirations de l’électorat et même des citoyens, et les pressions d’une classe politique panachée d’arrivistes, de complaisants et de fidèles en quête de prestige. En somme, le changement ne sera pas immédiat. Un long chemin y mènera avec une fine stratégie d’abandon de certaines pratiques tant décriées et le redressement de la situation suivant des principes sains. La dissolution du Parlement sera le point culminant de ce plan, et non son début, la fermeté, la prudence et la patience en seraient le vecteur.

Ahmed Benane Gaouad