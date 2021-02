Par Adjogblé HAKA

La particulière édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de vingt ans Mauritanie 2021 s’ouvre ce dimanche 14 février, et ce jusqu’au 6 mars prochain.

La CAN U20 de cette année est caractérisée par son organisation dans un contexte de crise sanitaire mondiale. C’est aussi la première fois qu’elle se joue à 12 pays participants (contre 8 huit précédemment) sans oublier, qu’à cause de la pandémie de coronavirus, la compétition ne sera pas qualificative pour la phase finale du mondial de la même catégorie normalement programmée en Indonésie. Il est tout simplement annulé pour la raison que l’on sait.

Les matches des trois poules (A, B et C) eux se dérouleront dans les villes de Nouadhibou et de Nouakchott, la capitale. Les premiers et deuxième en plus des deux meilleurs troisièmes obtiendront leurs tickets pour les quarts de finale.

« … le Cameroun, qui a remporté la Coupe d’Afrique des moins de 17 ans en 2019, est-il favori ? », se demande un Rfi, avant d’apporter la réponse : « Pas sûr, tant le groupe de joueurs présents en Mauritanie n’a rien à voir avec celui vainqueur de la dernière CAN U17. Les jeunes Camerounais auront quoiqu’il en soit l’occasion de montrer ce qu’ils ont dans le ventre, en match d’ouverture, face aux jeunes Mauritaniens ».

La même source précise la CAN U20 de cette année « sera également importante en coulisses. À un mois des élections à la Confédération africaine de football (CAF), les candidats à un siège au Comité exécutif de la CAF, au Conseil de la FIFA, et surtout à la présidence de la CAF, sont en pleine campagne. Pour le Président de la Fédération mauritanienne, Ahmed Yahya, qui veut devenir le patron du foot africain, une CAN U20 réussie serait un argument supplémentaire en vue du scrutin prévu le 12 mars à Rabat ».

La compétition, en outre, servira de tremplin aux jeunes joueurs de taper dans l’œil des recruteurs qui seront nombreux à regarder les rencontres.

icilome.com