La Zambie installe son Chargé d’Affaires à Rabat et son Consul Général à Laâyoune.

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, a reçu, le vendredi 05 mars 2021, son homologue zambien M. Joseph Malanji.

A l’issue de ces entretiens, les deux Ministres ont donné un point de presse conjoint au cours duquel M. Nasser Bourita a tenu à remercier la Zambie pour son soutien “actif” et “constant” aux positions légitimes du Maroc.

“Nous échangeons souvent sur nos relations bilatérales et sur les questions régionales, notamment au sein du continent africain et dans le cadre de l’Union Africaine (UA)”, a indiqué M. Bourita, ajoutant que ce travail se fait dans le cadre de la feuille de route mise en place lors de la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Lusaka en 2017, et au cours de laquelle de nombreux accords ont été signés et une vision pour la coopération bilatérale a été établie.

Dans ce registre, M. Bourita a fait savoir que sur la plan économique, les échanges entre les deux pays ont évolué de près 25% depuis 2018, ajoutant que les consultations politiques sont plus régulières et que la coordination se fait presque sur tous les sujets.

Le Ministre a également indiqué que la coopération dans le domaine de l’enseignement a été renforcée, avec l’octroi de près d’une centaine de bourses à la Zambie, dont 30 dans les provinces du Sud.

Pour sa part, le Ministre zambien s’est félicité de la “solidité” des relations bilatérales qui ne cessent de se raffermir, annonçant l’installation de M. Eliphas Chinyonga comme Chargé d’Affaires de la Zambie à Rabat et de M. Kelvin Malisase comme Consul Général à Laâyoune.

Il a également remercié le gouvernement du Maroc pour son rôle dans le soutien à l’ambition de disposer d’une représentation au Royaume, se disant convaincu qu’avec l’Ambassade du Maroc à Lusaka, “nous disposons désormais d’un mécanisme solide pour faire avancer notre coopération bilatérale”.

Par ailleurs, M. Malanji a tenu à saluer l’initiative du Royaume du Maroc, qui a accueilli “gracieusement” plus de 300 étudiants zambiens, bénéficiaires de bourses d’études dans divers établissements d’enseignement supérieur.

Le Ministre zambien a, par la même occasion, fait savoir que cette coopération gagne en intensité aussi bien sur le plan bilatéral qu’au niveau des fora multilatéraux “où nous avons coopéré mutuellement, sur les principes qui sont chers à nos deux pays et aussi en ce qui concerne le dépôt des candidatures dans des organisations internationales”.



