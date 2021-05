L’Administration publique, selon le Premier ministre

Certains organes de presse ont déformé sans procéder à un redécoupage, les propos du Premier ministre Mohamed Ould Bilal, lors de ses visites d’inspection destinées exclusivement à une administration à l’écoute des populations et qui nécessite, selon lui, une nouvelle dynamique de changement,

une organisation et une gestion de proximité de l’administration publique qui constitue le pivot des relations entre citoyens et élus et entre citoyens et services.

Loin des rouages et de la bureaucratie, une administration où le citoyen trouve la sensation d’existence et le fonctionnaire se sent aimé, utile et respecté.

C’est d’autant plus vrai que l’une des règles fondamentales du journalisme est de recouper l’information pour la vérifier avec au moins deux sources et parfaitement plus; ce qui me semble n’a pas été le cas avec les visites de l’honorable premier ministre.

A.B