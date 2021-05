L’ambassadeur de Mauritanie à São Tomé-et-Príncipe présente ses lettres de créance

SEM Mohamed Ould Mekhalla, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Mauritanie auprès de la République de São Tomé-et-Príncipe, a présenté dimanche, à São Tomé, ses lettres de créances à Son Excellence M. Evaristo Carvalho, Président de la République de São Tomé-et-Príncipe.

Au cours de la cérémonie, le diplomate mauritanien a transmis au Président Sao Toméen, les salutations du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et ses vœux personnels de santé et de bonheur et au peuple santoméen davantage de progrès et de prospérité.

De son côté, le Président de Sao Tomé-et-Principe a chargé SE M. Mohamed Ould Mekhalla de transmettre ses salutations au Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ses vœux de santé et de bonheur et au peuple mauritanien plus de bien-être et de progrès.

La cérémonie de présentation des lettres de créance s’est déroulée en présence de nombreux hauts responsables de la République de São Tomé-et-Príncipe.