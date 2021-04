L’ambassadeur de notre pays en Syrie présente ses lettres de créance

L’ambassadeur de notre pays en Syrie, SEM. Ahmed Idy Ould Radhi a présenté, dimanche à Damas, à Son Excellence le Président Bechar El Assad ses lettres de créance en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Islamique de Mauritanie auprès de la République Arabe de Syrie sœur.

Au cours de la cérémonie l’ambassadeur a transmis les salutations de Son excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à son frère Son Excellence le Président Bechar El Assad et son immense intérêt pour le renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux peuples frères.



De son côté, Son Excellence le Président Bechar El Assad a chargé l’ambassadeur de transmettre ses salutations fraternelles à Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, faisant part de son désir quant au renforcement des relations de fraternité et de coopération solide entre les deux pays afin qu’elles soient toujours à la hauteur des aspirations des deux peuples frères.



La cérémonie de présentation des lettres de créance s’est déroulée en présence de M. fayçal El Mougdad, ministre des Affaires étrangères, de M. Mansour Azam, ministre des Affaires de la Présidence syrienne et M. Mohamed Lemine Ould Mohamed Ali, premier conseiller de l’ambassade de Mauritanie à Damas.