L’ancien président Aziz a « obligation de rendre compte » sur l’origine de ses richesses (Me Brahim Ebety)

L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a « obligation de rendre compte » sur l’origine de ses richesses, a déclaré vendredi 12 mars le collège des avocats de l’Etat mauritanien dans l’affaire du dossier de la corruption.

M. Ould Abdel Aziz « ne peut plus continuer d’invoquer une prétendue immunité constitutionnelle pour se soustraire à son obligation de rendre compte », a indiqué dans un communiqué, Maitre Brahim Ebety,

Bâtonnier de l’Ordre national des avocats et membre du collège des avocats de l’Etat mauritanien dans l’affaire du dossier de la corruption.

Me Ould Ebety a critiqué le refus de l’ancien président Aziz de ne pas « répondre de ses actes » devant d’abord la police et ensuite la justice, estimant que « cette posture s’avère sans lendemain ».

L’ex-président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, inculpé jeudi pour corruption et placé sous contrôle judiciaire poussé, devra désormais se présenter devant la police trois fois par semaine et demander l’autorisation du juge pour quitter Nouakchott.

L’un des avocats de l’ex-président, Taleb Khyar Mohamed, s’est insurgé contre « cette procédure judiciaire nulle et non avenue, contraire à la Constitution et qui menace l’avenir de la démocratie et de la paix sociale ».

Jeudi, la justice mauritanienne a révélé que l’enquête financière menée en Mauritanie parallèlement à celle de la police a permis d’identifier et de geler ou saisir des sociétés, des immeubles et appartements, des parcs de véhicules, des sommes d’argent.

Ces biens sont évalués à plus de 41 milliards d’anciennes ouguiyas.

Pour Maitre Brahim Ould Ebety, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg, avant d’indiquer que les avocats de l’Etat mauritanien présenteront « par les moyens de droit, devant toutes les instances d’instruction ou de jugement nationales et étrangères tout acte de procédure permettant à notre pays de recouvrer les innombrables biens dissipés à son préjudice ».

La bataille s’annonce….

Babacar Baye Ndiaye

Journaliste à Cridem

@babacarbayendiaye

Nouakchott – 13/03/2021