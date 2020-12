L’ancienne sénatrice de Nouadhibou adresse une lettre ouverte au président de la République.

Son Excellence, Monsieur le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, essalamou aleykoum we rahmetou Allah taala we barakatouhou.

Après tout ce qui convient d’égards et de considération pour votre auguste personne, j’ai l’honneur de m’adresser à vous pour vous faire part de ma reconnaissance pour les politiques éclairées et porteuses d’espoir que vous avez mis en œuvre, à notre profit, depuis votre accession au pouvoir.

Cela rend compte de votre parfaite connaissance de la place qu’occupe notre région (Dakhlet-Nouadhibou) dans l’économie du pays et de son développement à tous les niveaux politique, économique et social.

Cette considération s’est renforcée, récemment, par le choix d’un digne fils de la région, cadre compétent et intègre, pour diriger la Zone franche de Nouadhibou.

Tout en saluant cette décision combien importante, et celle par laquelle la direction générale de la société mauritanienne d’électricité (Somelec) a été confiée à l’un de nos fils doté d’une grande expérience et connu pour son intégrité, nous vous réitérons notre engagement sans faille dans l’ambitieux projet national que vous avez mis en œuvre pour le développement du pays.

Notre fierté et notre confiance sont d’autant plus grandes que votre mandat coïncide avec la promotion de quelques-uns de nos dignes fils, notamment ceux qui président directement à notre destinée, le président de la Région et le maire de la ville dont l’action au niveau de la municipalité est unanimement saluée.

Dans le même registre, nous saluons la décision prise par le ministère de la santé de mettre fin au contrat des médecins cubains, dont l’arrivée avait été considérée, au début, comme un saut qualitatif, vue la renommée dont jouissent les praticiens cubains, mais qui s’est transformée par la suite en un simple mirage avec des erreurs médicales qui ont coûté la vie à bien des citoyens.

GHLEIWA MINT BABAH OULD ENNA, ex sénatrice de Nouadhibou.