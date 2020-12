« L’annonce de Trump sur le Sahara occidental ne change pas la nature juridique de ce conflit » (Ancien responsable de L’ONU ).

Washington , 20 déc 2020 (SPS) l’ancien responsable des affaires politique des nations unies(ONU), Mr Moncef Khan a affirmé , samedi , que la l’annonce du président américain sortant Donald Trump sur la reconnaissance prétendue souveraineté du Maroc sur Sahara occidental ne change pas la nature juridique car il s’agit d’une question de décolonisation inscrite sur les listes de L’ONU.

Moncef Khan , a, dans un point de presse assuré que « le Sahara occidental est une région plus vaste que le royaume -uni et il est considéré comme une question de décolonisation qui est à l’ordre du jour de l’Assemblée générale depuis 1960 et du conseil du sécurité en 1975 après l’invasion militaire marocaine qui continue d’occuper certaines parties du Sahara occidental, dernier cas de colonisation en Afrique.

L’ex responsable onusien a rappelé que SG de l’ONU a déclaré le 12 décembre dernier, que » la position de l’organisation onusienne concernant la question sahraouie demeure inchangée et ne dépend pas de la reconnaissance individuelle des pays, mais de la mise en œuvre des résolutions pertinentes de l’Assemblée général et du conseil de sécurité. » ( SPS )