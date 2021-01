L’APLS poursuit ses attaques sur des bases de l’armée marocaine

L’APLS poursuit ses attaques sur des bases et retranchements de l’armée d’occupation marocaine le long du mur de la honte et de disgrâce

Bir Lehlu (territoires libérés), 31 Déc 2020 (SPS) L’Armée populaire de libération sahraouie, APLS poursuit ses attaques sur des bases et points de retranchement des soldats de l’armée d’occupation marocaine le long du mur de la honte et de la disgrâce laissant des pertes matériels et humains ‘’considérables’’, indique le communiqué numéro (49) du ministère de la Défense.

Le communiqué évoque que dans la journée de mardi 29/12 des unités de la gloire et de la dignité ont mené une attaque brusque sur des bases des forces de l’ennemi dans la zone de Ghleib Niss, secteur d’Aousserd.

Pour la journée d’hier le communiqué ajoute que les bombardements se sont concentrés sur les positions :

-Bombardement violant ciblant des forces de l’ennemi dans la zone de la vallée de Laghrab, secteur de Hawza à deux reprises.

-Bombardement destructif ciblant des forces de l’ennemi retranchés dans la zone de Laghssaibyin, secteu de Farsiya.

-Bombardement concentré ciblant des forces de l’ennemi retranchés dans le secteur de Baghari.

Ainsi, la journée d’aujourd’hui les combattants de l’Armée sahraoui ont visé les positions :

-Bombardement violent des forces de l’ennemi positionnés dans le secteur de Mahbas.

-Bombardement intense ciblant des points de retranchement de l’armée royale marocaine positionnés derrière le mur de la honte au niveau de la zone de Tnouchad, secteur de Mahbas.

-Bombardement destructif ciblant des bases des forces de l’occupation retranchés dans la zone de Ros la Lafrainina, secteur de Smara.

-Bombardement violent ciblant des forces de l’ennemi dans la zone de Sabkhat Lâakrich, secteur de Smara.

-Bombardement violent ciblant les forces de l’ennemi positionnés dans la zone de Ameghli Dachra, secteur de Amghala.

Bombardement intense ciblant des points de retranchement de l’armée royale marocaine positionnés derrière le mur de la honte au niveau de la zone de Ros les rivières de Chdidha, secteur de Farsiya.

-Bombardement destructif ciblant des bases de l’ennemi retranchés dans la zone de Guerat Brouk, secteur de Hawza.

-Bombardement violent ciblant des forces de l’ennemi dans la zone de Aâdheim Oum Jloud, secteur d’Aousserd.

Le ministère de la Défense a ajouté que les « attaques des combattants de l’Armée populaire de libération sahraouie ont continué de cibler les sites des soldats d’occupation, qui ont subi davantage de pertes en vies humaines et en matériel le long du mur de l’humiliation et de la disgrâce’’ . (SPS).