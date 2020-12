COMMUNIQUE DE PRESSE

L’ASMEX se félicite de la décision historique reconnaissant la pleine souveraineté du Royaume sur ses provinces du sud par les USA.

Casablanca, 13 Décembre 2020.

Les immenses et valeureux efforts que Sa Majesté le Roi Mohammed VI déploie, avec abnégation depuis son accession au trône, notamment pour la défense de l’intégrité territoriale et la consolidation de la marocanité du Sahara, se voient couronnés par le décret présidentiel américain reconnaissant la marocanité du

Sahara.

L’ASMEX se félicite de cette décision historique et réitère sa mobilisation constante et inaltérable derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, dans la défense de la juste cause nationale et l’essor socio-économique de notre chère patrie.

Hassan SENTISSI

Président