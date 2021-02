L’association des maires se réunit avec le DG de la SOMELEC

L’association des maires de Nouakchott a tenu samedi matin à Teyaret une réunion avec le directeur général de la Société Mauritanienne d’Électricité (SOMELEC) pour trouver des solutions appropriées aux problèmes des citoyens dans le domaine du service de l’électricité et de l’amélioration de celle-ci.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le maire de la commune de Teyaret, M. Ahmed Ould Mohamed Cheikh Ould Ely, président de l’Association des maires de Nouakchott, a indiqué qui cette réunion qui permettra d’informer les maires sur les détails relatifs au service de l’électricité est sans précédent, précisant que le service de l’électricité dispensé par la SOMELEC est considéré comme une nécessité.

Il a ajouté que les maires seront un appui pour la société dans le cadre de sa nouvelle stratégie et de sa nouvelle vision grâce à la sensibilisation des citoyens sur l’importance de l’électricité et la nécessité de s’éloigner de la fraude, soulignant que la société appartient à tous, et qu’à ce titre, tous doivent contribuer à l’amélioration de ses services.

Il a ensuite présenté les problèmes et les dysfonctionnements que la société doit résoudre, insistant sur la nécessité de la mise en place d’un mécanisme permettant la continuité d’une telle réunion.

De son côté, le directeur général de la SOMELEC, M. Cheikh Abdallahi Beddé, a indiqué que cette rencontre directe avec les représentants des citoyens aidera à mettre en place un plan pratique de la nouvelle stratégie qui se base sur une réforme globale de la société, précisant qu’il existe des instructions émanant des hautes autorités du pays appelant à l’accélération de la résolution des problèmes électriques et à mettre fin aux coupures répétées.

Le directeur général a souligné que l’électricité est un droit du citoyen que doit lui assurer la société, précisant qu’il compte sur cette réunion et les prochaines réunions pour définir les priorités et connaitre les problèmes des citoyens pour les résoudre.

Il a enfin noté que la société a décidé l’exécution d’un plan de modernisation et la mise en place d’un système de gestion informatique destiné à rapprocher les services des citoyens, précisant que l’action visant à assurer une formation continue du personnel de la société sera redynamisée.