Le chef de file de l’Opposition visite des services gouvernementaux

Nouadhibou : Le chef de file de l’Opposition démocratique visite des services gouvernementaux.

Nouakchott,08/04/2021

Le chef de file de l’Opposition démocratique, M. Brahim Ould Bekaye, a visité jeudi à Nouadhibou, des établissements publics, la commune de Boulenouar et de l’Autorité de la Zone franche de Nouadhibou (AZFN).

M. Bekaye a tenu des réunions séparées avec le président de l’AZFN, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, le wali mouçaid de Dakhlet-Nouadhibou, M. Mohamed Mahmoud Ould Moustapha et le maire adjoint de Dakhlet-Nouadhibou, M. Eydda Ould Mohamed Saleh.

Ces rencontres ont donné lieu à des explications sur la nature des services prodigués aux citoyens.

Interrogé par l’AMI, le chef de file de de l’Opposition démocratique a déclaré avoir pris connaissance de la situation dans la wilaya, du niveau de rapprochement de l’administration des administrés et des problèmes qui n’ont pas encore reçu de solutions.

« Ma visite à Nouadhibou comporte deux volets, le premier porte sur la rencontre avec les pouvoirs publics, l’ AZFN et la commune. Le second porte sur le port et les rencontres avec les syndicats des travailleurs pour s’enquérir de leurs problèmes et leur chercher des solutions », a-t-il conclu.

Au cours de ces déplacements, Le chef de file de l’Opposition démocratique était accompagné par son directeur de cabinet.