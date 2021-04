Le Chef d’état-major général des armées visite le centre et la ferme pilote

Le chef d’état-major général des armées, le Général de division Mohamed Bamba Meguet, a effectué, vendredi, une visite d’information au centre technique de l’Armée nationale à Rosso et à la ferme pilote de l’armée, à proximité de la ville de Rosso.

Le chef d’état-major général a été accueilli par le wali du Trarza, M. Moulaye Brahim Ould Moulaye Brahim, et le chef du centre technique de l’armée mauritanienne, commandant de la garnison, le Colonel Ahmedou Saïm.

Au cours de sa présence au centre, le chef d’état-major général des armées et la délégation qui l’accompagne, ont écouté une présentation du centre et de ses missions de la part du commandant du Centre technique de l’armée nationale.

Lors de sa visite, à la ferme de l’armée, près du village de Gark, le chef d’état-major général des armées a écouté une présentation sur cette ferme pilote, où sont plantés divers légumes et du riz, en vue de contribuer à l’autosuffisance alimentaire nationale.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts de l’armée nationale pour la préparation d’un programme ambitieux visant à accroître les zones cultivées et à utiliser les techniques agricoles modernes pour augmenter et diversifier la production et parvenir à l’autosuffisance alimentaire nationale.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le wali du Trarza, M. Moulaye Brahim Ould Moulaye Brahim a loué cette initiative qui mérite, a-t-il dit, d’être saluée et relevée, se félicitant de la volonté du Chef d’Etat-major général des armées de livrer cette ferme dans les délais impartis et conformément aux normes de qualité requises, suivant les instructions du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, adressées à tous les acteurs du secteur agricole afin d’augmenter la production national, a-t-il dit.

Il a souligné que l’achèvement de la ferme confirme la volonté de l’armée nationale de contribuer de manière significative à l’autosuffisance dans le domaine alimentaire, avant.

d’affirmé que la ferme sera en mesure de produire plus de 1.000 tonnes de légumes divers, augmentant ainsi l’offre nationale au cours du mois béni de Ramadan.

Il a ajouté que l’Etat -major général des armées mettra en œuvre des programmes importants et ambitieux qui permettront d’accroître les zones cultivées en utilisant des moyens modernes.

Le Colonel Sidibé Samba, directeur du génie militaire, a déclaré que la ferme a été réalisée sur les instructions de l’Etat-major général des armées. Il a précisé que plus de 300 hectares ont été aménagés, dont plus de 100 hectares ont été consacrés aux légumes et au riz.

Il a, en outre souligné que la ferme produira bientôt plus de 1 000 tonnes de divers légumes de haute qualité et près de 400 tonnes de riz, que toutes les ressources humaines et les moyens ont été déployés dans cette ferme qui relève du génie militaire.

Il a enfin précisé que le génie militaire, sur instructions de l’Etat-major général des armées, augmentera les superficies cultivées afin de contribuer largement à l’autosuffisance alimentaire au niveau national.

Pour sa part, M. Moulaye Ould Moulaye Driss, président de la fédération régionale des producteurs de légumes au Trarza, a salué cette importante initiative, qui permettra d’augmenter la production nationale quantitativement et qualitativement, grâce à l’emploi de la main d’œuvre nationale.

Il a ajouté que ce processus a commencé au moment opportun et a obtenu des résultats qui ont dépassé les attentes, soulignant que la production de cette ferme est disponible aujourd’hui sur les marchés de Nouakchott et Rosso.

Il a appelé tous les secteurs gouvernementaux à s’engager dans l’agriculture afin d’atteindre l’autosuffisance souhaitée.

La population a salué cette importante initiative, qui permettra l’augmentation et la diversification de la production maraichère et rizicole, soulignant que l’armée nationale travaille constamment à répondre aux préoccupations et doléances de la population en toutes circonstances.

Au cours de cette visite, le chef d’état-major général des armées était accompagné du wali du Trarza, d’un certain nombre des commandants des bureaux à l’état-major général des armées, du maire de la commune de Rosso et des autorités sécuritaires de la wilaya.