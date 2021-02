Le CNP condamne la tentative éhontée d’atteinte à l’image du Roi par la chaîne algérienne Echourouk

Le Conseil National de la Presse (CNP) a suivi avec beaucoup d’indignation les réactions suscitées par la diffusion de la chaîne Echourouk, d’un programme algérien, satirique qui attaque clairement l’institution monarchique et son peuple , à travers des expressions dégradantes qui portent atteinte à la dignité humaine, et n’ont rien à voir avec des émissions satiriques diffusées par des chaînes civilisées.



Ainsi, ce programme a utilisé des expressions insultantes contre Sa Majesté, et le peuple marocain . Les mépris et les attaques de guerre, sont autant de violations flagrantes de l’éthique de la presse.

Le programme de la chaîne Echourouk a également attaqué tous les Juifs, une pratique interdite par la plupart des lois universelles.

Les êtres humains ne peuvent être distingués par leur race ou leur religion.

Par conséquent, le CNP exprime sa ferme condamnation de cette tendance médiatique exprimée dans ce programme, et met en garde contre le fait de sombrer dans la haine entre les peuples, ce qui contredit le noble message de la presse.

Le Conseil appelle la presse et les médias marocains à s’abstenir de toute réaction similaire, afin de garantir un engagement en faveur de l’éthique journalistique, de l’objectivité et de l’intégrité, et d’œuvrer à la consécration de l’esprit de fraternité entre les peuples marocain et algérien.

maroc-hebdo