Le comité interministériel chargé de la covid-19 tient une réunion

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal a présidé, jeudi à Nouakchott, la réunion hebdomadaire du comité interministériel chargé du suivi de la covid-19.

Plusieurs questions étaient sur l’agenda de ce comité interministériel en charge du suivi de l’évolution de la pandémie covid-19 dans le pays.

Il s’agit de la revue de la situation épidémiologique dans le pays, situation jugée stable durant la semaine écoulée, et dont les statistiques montrent une nette régression du seuil de propagation et de la dangerosité du virus ainsi que l’effort entrepris pour briser la chaine de transmission et circonscrire la pandémie.

Le comité a, également, validé la stratégie qui sera adoptée par le pays pour l’organisation des opérations d’immunisation contre le virus et la classification des bénéficiaires suivant les priorités sanitaires et les données statistiques recueillies sur le terrain.

Il a été question, également, des modalités d’acquisition des vaccins, de leurs origines, du choix du fabriquant le mieux adapter pour notre pays, du budget réservé et des procédures urgentes qui doivent nécessairement accompagner l’opération dans son ensemble.

La mobilisation de la logistique accompagnant les opérations soutenues de vaccination dans le but de renforcer et d’intensifier le nombre de nos compatriotes immunisés contre la covid-19 dans le temps requis était examiné, aussi par le comité interministériel.

Contrairement à plusieurs pays, la Mauritanie organisera des campagnes soutenues de vaccination sur tout le territoire national. Elle déjà acquit une riche expérience dans le domaine vaccinal.

Le comité appelle les citoyens à rester attentifs et à maintenir le respect des mesures préventives. Il a fait savoir que la régression du nombre des cas de contamination ne signifie nullement que le risque a été jugulé ou que la possibilité de résurgence d’une nouvellement vague de la pandémie reste improbable.

