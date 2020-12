Le comité interministériel chargé des droits de l’Homme s’est réuni, hier, lundi, sous la présidence du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messaoud ; réunion consacrée à l’évaluation du programme national et des mécanismes des droits de l’Homme en Mauritanie qui constituent un axe majeur du programme du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Au cours de la réunion, le commissaire aux Droits de l’Homme, à l’Action humanitaire et aux Relations avec la Société civile, M. Mohamed El Hacen Ould Boukhreiss, a présenté un rapport détaillé sur le niveau d’évolution de la mise en œuvre des engagements pris par notre pays dans ce cadre.

Ces engagements portent notamment au niveau des conventions internationales dont il est signataire.

Il a évoqué également les mesures et dispositions qu’il convient de prendre pour parachever l’application de tous les décisions prises dans ce sens par la Mauritanie, notamment en matière de protection et de respect des droits et libertés individuelles, plus particulièrement ceux des femmes et des enfants.

Ainsi, il a été discuté l’appui aux juridictions spécialisées dans le traitement des questions liées aux différentes formes d’esclavage à travers le renforcement des capacités de leurs ressources humaines et leur spécialisation.

Le comité interministériel a félicité le Commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action humanitaire et aux Relations avec la Société civile pour la qualité du travail qu’il a effectué au cours de l’année écoulée.

La réunion a passé en revue l’élaboration du cadre institutionnel, l’exécution et le suivi des engagements internationaux lesquels ont été honorés jusqu’ici à hauteur de 96% en plus de ses efforts constants pour adapter les contenus juridiques nationaux aux conventions dont la Mauritanie est signataire.