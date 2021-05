Le comité interministériel chargé du suivi de la Covid fixe à minuit le début du couvre-feu

Nouakchott, 21/05/2021

Le couvre-feu a été avancé et commencera à partir de demain, samedi 22 mai 2021, à zéro (minuit) jusqu’à six heures du matin. C’est ce qui ressort de la décision du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie Covid 19, dont le Premier ministre M. Mohamed Ould Bilal Messoud a présidé aujourd’hui, vendredi, la réunion, en application des directives de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El- Ghazouani.

Au cours de cette réunion, la situation épidémiologique dans le pays a été passée en revue et une évaluation du déroulement de la vaccination a été faite.

Il s’ensuit, sur la base des données sanitaires disponibles que la situation épidémiologique du pays, grâce à Dieu, est toujours stable, malgré de légères augmentations de la courbe des atteintes qui apparaissent de temps en temps ici ou là.

A cet effet, le comité exhorte les citoyens à renforcer leur engagement à respecter scrupuleusement les mesures de précaution requises, du port de masques, en particulier dans les lieux publics, à se laver régulièrement les mains et à respecter la distanciation sociale.

A cet égard, le comité souligne la nécessité de l’afflux massif vers les centres de vaccination répartis sur tout le territoire national comme moyen idéal de prévenir cette dangereuse pandémie.

Il appelle à la participation de divers moyens de communication sociale et de toutes les composantes de la société civile à de grandes campagnes pour accélérer le processus de vaccination et le diffuser auprès des différents groupes concernés. Dans le cadre du renforcement des mesures de précaution, il a été décidé de modifier l’heure du couvre-feu à partir de demain, samedi 22 mai 2021, de zéro minuit à six heures du matin.