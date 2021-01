Le conseil de l’Ordre des notaires organise une visite à El Guerguerat

Le conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc organise une visite officielle au poste frontalier d’El Guerguerat, entre le Maroc et la Mauritanie, vendredi 22 janvier 2021.

Le 20 janvier 2021

Le président du Conseil Me Abdellatif Yagou, a à cet effet exprimé « l’engagement ferme et irréversible des notaires du Maroc de défendre l’intégrité territoriale du Royaume et de préserver l’identité et la cohésion nationale ». Dans un communiqué, il a affirmé que « le Conseil de l’Ordre des notaires du Maroc exprime à cet égard sa volonté inconditionnelle de contribuer efficacement à l’avancement du régionalisme, principal levier du développement économique au Maroc « .

Les notaires au Maroc « étant considérés comme les principaux défenseurs de la sécurité contractuelle » comptent ainsi contribuer à l’essor économique que connaissent nos provinces du sud.

« En tant qu’acteurs majeurs dans les projets immobiliers, les notaires du Royaume comptent aussi aider à développer les mécanismes de propriété foncière immobilière ainsi que leurs modes de transmission. »

Les notaires comptent enfin intervenir dans la constitution de toutes les formes de sociétés commerciales et civiles afin de contribuer à la mise en place d’un pôle industriel, commercial et touristique intégré dans les provinces du sud du Royaume.

