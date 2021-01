Le conseil régional de Nouakchott ouvre sa 1ere session ordinaire

Le conseil régional de Nouakchott a tenu vendredi sa première session ordinaire de l’année 2021 sous la présidence de Mme Fatimetou Mint Abdel Malik.

L’ordre du jour de la présente session comporte deux délibérations portant modification de l’organisation de la région de Nouakchott

et l’approbation d’une convention de partenariat et de coopération entre la région et le « Majlis Alissane Al Arabi » (conseil de la langue arabe en Mauritanie).

Deux autres délibérations sur l’adoption d’un accord-cadre de coopérations et partenariat entre la région et l’université de Nouakchott Al Assriya et l’approbation d’un accord de partenariat et de coopération entre elle et le ministère du Développement rural figurent parmi les points inscrits à l’ordre du jour.