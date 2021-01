Le CSA réceptionne un don japonais de 5749 tonnes de riz

Le commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) a réceptionné lundi dans ses dépôts de la moughataa d’El Mina à Nouakchott 5749 tonnes de riz, don du gouvernement japonais pour appuyer les efforts des pouvoirs publics visant à améliorer les conditions de vie des populations suite aux répercussions de la pandémie Covid-19.

Le commissaire adjoint à la CSA, M. Mohamed Ould Mohamed El Id Khayar a, dans un mot pour l’occasion, apprécié cette aide qui s’inscrit dans le cadre de la convention signée entre les deux gouvernements mauritanien et japonais.

Il a relevé que cette aide sera vendue aux enchères et les montants qui en seront tirés financeront des programmes et projets de sécurité alimentaire en accord avec la partie nippone au profit des franges les plus vulnérables dans différentes zones du pays.

Pour sa part, le chargé d’affaire de l’ambassade du Japon en Mauritanie, M. Sahiro Fujikawa, a mis l’accent sur l’importance de la coopération entre les deux pays notamment à travers le programme d’aide alimentaire que le Japon apporte à la Mauritanie.

Il a ajouté que cette aide en riz a pour objet de contribuer à renforcer les capacités du CSA tout en servant la promotion et le développement des relations de coopération entre les deux pays.

Notons que le Japon exécute des programmes d’aide alimentaire au profit de notre pays depuis 1981.