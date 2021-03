Le DG de Taazour reçoit le représentant résident de la BM dans notre pays

BM_ Mauritanie – Le Délégué général de Taazour reçoit le représentant résident de la Banque mondiale dans notre pays

Le Délégué Général à la Solidarité nationale et à la Lutte contre l’exclusion « Taazour », M. Mohamed Mahmoud Bouasria, a reçu, ce lundi matin dans son bureau au siège de la Délégation à Nouakchott, Mme Christine Santos, la représentante résidente de la Banque Mondiale (BM) dans notre pays.

Cette rencontre a porté sur les opportunités de consolidation de la coopération entre la Mauritanie et cette institution financière internationale, notamment dans le domaine du projet de filets de sécurité sociale.

L’audience s’est déroulée en présence du coordinateur du programme Takavoul, Moulay El Hacen Zeidan Ould Abdel Maleck. L’expert économiste de la Banque mondiale, M. Mathieu Le Fabre, qui a participé à la rencontre par vidéoconférence depuis Washington.

A propos de Cristina Panasco Santos représentante résidente de la Banque Mondiale.

De nationalité portugaise, Cristina Panasco Santos est la responsable des opérations de la BM pour la Mauritanie. Elle possède plus de 18 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du développement international. Ayant intégré la Banque mondiale en 2006, elle a occupé divers postes et dirigé pendant près d’une décennie des travaux stratégiques dans le domaine de l’éducation, de la santé et de la protection sociale en Afrique et en Asie du Sud.

Cristina est titulaire d’un doctorat en physique de l’University College London et a travaillé dans le milieu universitaire en Angleterre pendant plusieurs années avant de rejoindre la Banque mondiale. Elle parle couramment le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais, sa langue maternelle.