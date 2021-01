Le Drian,ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères sera à Ouagadougou le 8 janvier 2021. Son avion foulera le sol burkinabè à 12h GMT. Sa rencontre avec le président du Faso interviendra à 14h30.

Le ministre Jean Yves Le Drian s’entretiendra avec le Président Roch Marc Christian Kaboré, nouvellement réélu, afin d’aborder les questions relatives à la lutte contre le terrorisme, dans le cadre du suivi des Sommets de Pau et de Nouakchott et de la Coalition pour le Sahel, et la coopération bilatérale, notamment en matière de développement économique et social.

Il mettra également à profit son séjour de quelques heures pour visiter un site de production de charbon vert de l’association Africa écologie (projet PISCCA) à Kossodo.

De mémoire, le dernier passage de Jean Yves Le Drian au Burkina date d’octobre 2018. Les questions de la sécurité et du terrorisme avaient également occupé une place importante lors de son tête-à-tête avec le président Kaboré. Six mois auparavant, il séjournait à Ouagadougou au lendemain du double attentat contre l’état major des armées et l’ambassade de France.

