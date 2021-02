Le FBI et la CIA félicitent la DGST pour ses efforts dans la lutte antiterroriste

UN MODÈLE D’EFFICACITÉ

10 Février 2021 par Aissa Amourag

La coopération sécuritaire entre le Maroc et les Etats-Unis ne cesse de se développer et de se densifier. Après leur satisfaction de cette coopération, les services américains examinent la possibilité de la mise en place de structures communes de collaboration dans le domaine de la lutte antiterroriste.

Les services de sécurité marocains sont connus sur le plan international pour leur efficacité en matière de lutte antiterroriste. C’est ce qu’expriment, officiellement, le célèbre service de sécurité, FBI, et l’agence de renseignement américains, CIA, qui ont adressé, mardi 9 février 2021, leurs messages de félicitations à la Direction générale de la Surveillance du territoire et notamment à son patron, Abdellatif Hammouchi, décrit comme l’homme de l’efficacité sécuritaire dans la région.

En témoignent les nombreux prix internationaux remportés par le premier flic du Royaume et les visites de hauts responsables américains qu’il a reçus dans son bureau à Rabat. Mais, au-delà des remerciements, les deux entités américaines saluent le niveau de coopération distingué et de partenariat avancé qui les lient aux services de la DGST dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans l’objectif de garantir la sécurité et la sûreté des citoyens des deux pays.

Efforts communs

Selon un communiqué rendu public par la DGST, le chef de la section new-yorkaise du FBI a exprimé sa profonde gratitude et ses vifs remerciements pour la coopération et l’important soutien apporté par la Direction générale de la Surveillance du territoire, notamment les renseignements précis qui ont été fournis en temps opportun et qui ont permis de contribuer à la neutralisation du danger terroriste.

Ces renseignements ont également permis, à coup sûr, d’accélérer l’enquête menée par le FBI au sujet du soldat américain en lien avec l’organisation Daech et qui planifiait un acte terroriste visant à tuer des soldats américains. Le message du FBI souligne en clair que grâce à la coopération et au fort partenariat liant la DGST et le FBI, «nous sommes en mesure ensemble de garantir la sécurité de nos pays et la sûreté de nos citoyens, et d’assurer la sécurité pour tous», notant que ce message a réitéré la reconnaissance du FBI pour le soutien continu apporté par la Direction générale de la Surveillance du territoire.

La CIA reconnaît, pour sa part, le leadership et le haut niveau de professionnalisme de la DGST, dans le cadre de efforts sécuritaires communs, y compris ceux déployés en matière de lutte contre le terrorisme et les groupes extrémistes, faisant part de la considération de l’agence américaine quant au partenariat solide la liant aux services de la DGST.

Ces messages réconfortants à l’endroit de nos services de sécurité interviennent suite aux renseignements précis fournis par la DGST au sujet des activités extrémistes d’un soldat américain qui préparait des actes terroristes ciblant des intérêts et des soldats américains au Moyen-Orient.

Ils soulignent, une nouvelle fois, l’engagement constant et immuable de la DGST à renforcer les mécanismes de coopération internationale de lutte contre les risques du terrorisme guettant les intérêts du Royaume et de ses partenaires régionaux et internationaux. Dans ce cadre, les deux pays examinent la mise en place de structures communes de collaboration dans le domaine de la lutte antiterroriste.

maroc-hebdo