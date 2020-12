Le FKD accorde à la Tunisie un crédit de 263 MD

L’Economiste Maghrébin -29 décembre 2020

La Tunisie a signé un accord de financement avec le Fonds Koweïtien pour le développement économique arabe (FKD), d’une valeur de 263 millions de dinars (MD). Soit l’équivalent de 30 millions de dinars koweïtiens (KWD).

La signature a eu lieu aujourd’hui au Koweït.

Ce Crédit accordé par le FKD, contribuera au financement du projet d’amélioration des réseaux d’eau potable dans les zones urbaines en Tunisie au profit de la SONEDE. A indiqué le ministère de l’Economie, des finances et d’appui à l’investissement. Et ce dans un communiqué publié mardi à Tunis.

En effet, il s’agit du 4ème financement accordé par l’Etat du Koweït. Et ce dans le cadre d’une enveloppe de 500 millions de dollars, annoncée lors de la conférence internationale pour l’investissement « Tunisia 2020 ». Koweït a accordé ce montant sous forme des crédits avantageux sur 5 ans. Soit 100 Millions de dollars chaque année, de 2016 jusqu’à 2020. Et ce à travers le FKD.

D’ailleurs, ce projet objet de financement, s’inscrit dans le cadre des priorités nationales. Notamment l’approvisionnement en eau potable et les services d’assainissement. Il cible 35 zones urbaines réparties sur 17 gouvernorats, avec une population d’environ 7 millions d’habitants.

Il s’agit d’améliorer et de développer les réseaux de transfert d’eau potable en remplaçant les canalisations et en construisant des réservoirs, des stations de pompage et des stations de traitement ainsi que des puits.

La période de remboursement du crédit est de 30 ans. Y compris une période de grâce de 6 ans. Moyennant un taux d’intérêt de 2%. De même, un accord de garantie entre la Tunisie et le FKD, ainsi qu’un mémorandum d’entente ont été signés concernant la construction de deux mémoriaux dans le Centre Urbain Nord de la capitale et à l’entrée de la ville archéologique Kerkouane.

Hachemi Ajili, ambassadeur de Tunisie auprès de l’État du Koweït et le directeur général du FKD, Abdelwahab Ahmed Al Badr ont signé ces accords au nom de la républiques tunisienne et au nom de KFD.

Avec TAP