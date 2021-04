Le Marathon de Nouadhibou honore des personnalités nationales

Le Marathon de Nouadhibou a organisé samedi après midi au siège de l’Alliance Française de Nouakchott une cérémonie solennelle au cours de laquelle plusieurs personnalités nationales ont reçu une distinction honorifique pour services rendus à la nation.

D’emblée Diallo Youba une des pièces maîtresses de l’équipe du Marathon a présenté son directeur Mohamed Haidara qu’il a qualifié de cheville ouvrière du marathon qui constitue une grande réussite sportive malgré des moyens limités.

Le Marathon de Nouadhibou ajoute Mr Diallo est engagé dans l’humanitaire. C’est ainsi qu’il vient en aide aux handicapés, aux diabétiques et autres indigents.

Le Marathon de Nouadhibou qui fêtera en juin prochain ses 12 années d’existence est aussi Ambassadeur de World Vision pour la promotion de la femme.

Un clin d’œil a été fait à Mr Salem, autre pièce maîtresse du Marathon et qui s’occupe entre autres des affiches et de la logistique.

Des remerciements ont également été adressés aux partenaires du Marathon dont les ambassadeurs de France, de Russie, de Chine et des USA.

Mot du directeur du Marathon de Nouadhibou

Dans un mot prononcé pour la circonstance Mr Haidara a souhaité la bienvenue aux personnalités, aux partenaires et à tous les invités.

Il a également rendu un hommage appuyé à l’Alliance Française présenté comme « le temple du Savoir ».

Le directeur du Marathon a souligné que : « Cette petite cérémonie est destinée à honorer des Femmes et Hommes qui ont selon le marathon International de Nouadhibou ont apporté un plus dans la CONSTRUCTION NATIONALE ou ils se sont distingués par leur

HUMANITE avec leur TOIERANCE et où ils ont soutenu notre marathon. ll s’agit ce soir, DIEU merci, de : tous les membres de l’orchestre national y compris à titre posthume ceux qui ne sont plus parmi nous (qu’ALLAH les accueille au Paradis) ; de Madame Zoubida BOUGHOURBAL qui me rappelle la générosité et la tolérance de notre mère Mme Anna HAIDARA (qu’ALLAH l’accueille au paradis), Mme Zoubeida est un soutien de notre marathon à travers l’hôtel HALIMA ; de M. Gabriel HATTI pour qui les services rendus à la nation mauritanienne sont nombreux. Je citerai qu’il fut conseiller à la Présidence, Président du Comité National Olympique, Président de 2 Fédérations qui sont le Basket et le Volley. Il reste un SPORTIF et un grand connaisseur du SPORT et de la JEUNESSE. ll est citoyen d’Honneur de Chinguiti et Nouqmghar ; de M. Mohamedou SELAHI un homme innocent arrêté et transporté en Jordanie, torturé puis livré à la prison Guantanamo pendant 1.4 ans avec toutes les tortures morales, psychologiques et physiques. A sa sortie il dit : « je pardonne à tous. » Par son geste je peux dire que M. Mohamedou SELAHI a surpassé la race humaine par son HUMANITE et sa GENEROSITE. Notre marathon est honoré de lui accrocher sa médaille. »

Enfin Mr Haidara a remercié tous ceux qui ont soutenu le Marathon, entre autres le Ministère de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports, la Wilaya de Nouadhibou, la Mairie de Nouadhibou, l’Armée, la Gendarmerie, la Police, la Garde, le GGSR, le Comité National Olympique, l’Alliance Française, Hongdong, Tasiast, la SNIM, MATTEL, SEPH, les hôtels SAHEL, HALIMA, CPAA, et les 8 Ambassades à Nouakchott partenaires du marathon.

Remise des médailles

Ouvrant le bal de la remise des médailles, Hadrami Ould Meidah, grande icône de l’Orchestre National formé à l’Institut des Beaux Arts de Conakry, a gratifié le public d’un célèbre air mandingue.

Des médailles ont été offertes à tous les membres de l’Orchestre National, même pour les morts à titre posthume.

Bilal le trompettiste alias Louis Armstrong a reçu sa médaille des mains de Ahmed Ould Hamza.

Mohamed Mahmoud, Ethmane Eleywat, Saydou Bâ, Sidati Saoud, Sall Ibrahima, Souleymane Lô, Souleymane NDiaye, Gany Coulibaly, Thierno Bâ et tous les autres ont été honorés.

Pour Gabriel Hatti : « Cette médaille pèse lourd pour moi et m’honore. » Il a ajouté qu le marathon est quelque chose d’extraordinaire qui a pris ses racines dans la Grèce ancienne et au XIXème siècle le Baron Pierre de Coubertin a créé le mouvement olympique moderne. « Il faut absolument aider ceux qui organisent ce marathon, il faut soutenir ce genre d’initiative, » a-t-il martelé.

Pour Mr Hatti, le marathon peut devenir important pour le mouvement sportif national et pour l’économie du pays. Il peut constituer une pépinière d’athlètes pour le Comité Olympique National.

Enfin Mr Hatti a lancé un appel aux pouvoirs publics pour soutenir ce genre d’initiatives.

A son tour Mohamed Ould SELAHI a affirmé : « Cette médaille est un honneur pour moi. Votre message de paix et votre engagement pour la fraternité entre les différentes communautés humaines est en phase avec mes convictions. »

Notons enfin que des ambassadeurs dont celui de la France et d’éminentes personnalités ont pris part à cette cérémonie.

Bakari Guèye

initiativesnews.com