Le Maroc Accueillera la 24ème session de l’Assemblée Générale de l’OMT

Rédigé par Nabil Laaroussi le Mercredi 3 Février 2021

La 24ème Session de l’Assemblée Générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme prévue à Marrakech au cours du quatrième trimestre de l’année courante, sera « l’un des événements les plus marquants » en 2021.

​

La Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, Nadia Fettah, et le Secrétaire Générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, ont tenu mercredi 3 février 2021 à Rabat, une séance de travail qui s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires de la 24ème Session de l’Assemblée Générale de l’OMT qui sera tenue pour la première fois dans notre pays à Marrakech.

A l’issue de cette séance, les deux parties ont procédé à la signature d’une lettre d’intention portant sur l’organisation au Maroc en 2021 de la 24ème Session de l’Assemblée Générale de l’OMT. Une assemblée qui sera « historique » a indiqué le Secrétaire Générale de l’OMT, soulignant qu’ « aucun effort ne sera ménagé pour en faire l’un des événements les plus réussis ». Il convient de noter que le Maroc a été élu pour accueillir cette manifestation, lors de la 22e Session qui s’est tenue en septembre 2019 à Saint Pétersbourg en Russie, avec un total de 74 voix.

Rappelons que lors de la 113ème Session du Conseil Exécutif de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), Nadia Fettah avait déclaré que « le Maroc est fier et honoré de rassembler la grande famille du Tourisme ».

Un message d’espoir pour les opérateurs touristiques

Le choix du Maroc pour cette manifestation mondiale est loin d’être anodin. En addition à une infrastructure touristique en évolution permanente, le Royaume a toujours témoigné « une contribution active du Maroc aux initiatives de l’OMT portant sur la formation et l’éducation, dont notamment les travaux du Comité de l’OMT pour la formation en ligne dans le Secteur du Tourisme », a fait valoir Nadia Fettah.

Aussi, la ministre a mis en exergue les relations de coopération privilégiées qu’entretiennent le Maroc et l’OMT, rappelant que le Royaume, membre fondateur de l’Organisation, a siégé à plusieurs reprises au sein de Son Conseil Exécutif et qu’il est membre également de plusieurs Comités techniques et Groupes de travail de l’OMT.

Zurab Pololikashvili a pour sa part souligné que le Maroc est « une excellente destination à promouvoir » et « un modèle dans le secteur du tourisme ». Une déclaration qui devrait ravir les opérateurs touristiques au Maroc, qui à l’instar de leurs confrères aux quatre coins du globe, se sont vus durement affectés par la crise sanitaire due à la pandémie.

D’ailleurs ce message d’espoir rejoint l’engagement de l’OMT et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à accompagner la relance touristique au Maroc, ainsi qu’une volonté du Royaume à relancer le secteur qui s’est fait remarquer durant l’année achevée et dont témoigne la signature d’un contrat programme le 06 août 2020 et d’un avenant le 06 Janvier 2021.

lopinion.ma