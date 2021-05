Le Maroc remporte le championnat arabe de Futsal

La Banque africaine de développement (www.AfDB.org) et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Niger ont remis, le 27 mai, trois ambulances médicalisées, du matériel médical et des médicaments au ministère nigérien de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales pour l’aider à faire face à la pandémie de Covid-19. […]