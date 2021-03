En raison de désaccord à des questions fondamentales pour le Royaume : Le Maroc suspend toutes relations avec l’Ambassade d’Allemagne.

Les relations entre le Maroc et l’Allemagne semblent atteindre un point de non retour. En tout cas, la diplomatie marocaine vient d’annoncer la suspension des relations avec l’ambassade de ce pays européen.

Dans une lettre signée par le ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des MRE, les départements ministériels et les organismes sous leur tutelle sont priés de surprendre tout contact avec l’ambassade allemande et les organismes de coopération de ce pays.

La diplomatie marocaine explique cette décision par des désaccords profonds au sujet de questions fondamentales pour le royaume. Le chef de la diplomatie précise que toute dérogation à cette décision ne pourra se faire qu’après un accord préalable des Affaires Étrangères.

Affaire à suivre.

