Le ministère de l’Éducation planche sur les jalons de l’école républicaine

Le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et de la Réforme, M. Mohamed Melainine Ould Eyih, en compagnie du wali du Hodh Echarghi, et le cadre pédagogique régional ont tenu une réunion avec les inspecteurs de l’enseignement fondamental et les directeurs des écoles primaires, pour plancher sur les jalons de l’école républicaine, afin d’en consolider les principes, conformément aux plans fermes et rationnels qui fixent les priorités au niveau de la wilaya.

Cette réunion a porté sur une série de sujets d’importance, notamment la mise à disposition d’infrastructures appropriées à la scolarisation, la fourniture de manuels scolaires, l’évaluation des instituteurs, l’identification des problèmes posés aux établissements scolaires en vue de les résoudre dans les plus brefs délais dans le but d’enraciner l’école républicaine, en tant que cadre fédérateur et pilier essentiel dans le renforcement de l’unité nationale, de la sécurité et du développement.

La wilaya du Hodh Echarghi compte au nombre des plus grandes régions du pays, en termes d’effectifs d’élèves (plus de 103.000 au total), pour 1715 instituteurs répartis entre 878 écoles primaires.

Par ailleurs, les professeurs de l’enseignement secondaire sont estimés à 396, répartis entre 27 établissements, dont 14 collèges et 13 lycées et 1 unique lycée professionnel.