Le ministre de Défense à la 3ème réunion du Comité technique de l’UA

Le ministre de la Défense nationale, M. Hanena Ould Sidi, a participé samedi, depuis le siège du ministère à Nouakchott, par vidéoconférence, aux travaux de la troisième réunion extraordinaire du Comité technique spécialisé pour la défense, la sureté et la sécurité de l’Union africaine (UA).

Cette réunion ministérielle organisée à Addis Baba par l’UA a permis aux ministres de la Défense des Etats membres de l’Union d’adopter une doctrine dédiée à la codification des principes, pratiques et approches fondamentales dans le cadre de l’architecture africaine de paix et de sécurité.

Dans son discours, pour la circonstance, le ministre a souligné que cette troisième réunion extraordinaire du Comité technique s’inscrit dans le droit fil de l’objectif de l’Union africaine, visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur notre continent en organisant mieux les opérations de soutien de la paix (OSP).

Il a insisté sur deux points d’abord les groupes armés non étatiques pour lesquels il importe de faire preuve de la plus grande fermeté quant à leur encadrement puisqu’ils possèdent des armes sous licence et opèrent contractuellement dans certains de nos Etats.

Ensuite, les opérations de soutien de la paix doivent prendre en charge la protection des enfants dans tout le processus de planification, de déploiement et de gestion des mandats et de liquidation des OSP de l’Union Africaine.

La rencontre s’est déroulée en présence du contre- amiral Ahmed Said Ben Aouf.