Le ministre de la Défense décore certains membres de la Force conjointe

Le ministre de la Défense nationale, M. Hanena Ould Sidi a, au nom de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président en exercice du G5 Sahel, décoré lundi matin, au siège de l’état-major général des armées à Nouakchott, un certain nombre d’officiers et de sous- officiers à l’occasion de la fin de leurs fonctions dans la force conjointe du G5 Sahel.

La cérémonie de décoration s’est déroulée en présence du chef d’état-major général des armées, le général de division Mohamed Ould Meguett; du chef d’état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Abdallahi Ould Ahmed Aicha; du chef d’état-major général adjoint des armées, le général de division Mokhtar Bolla Chaabane; du chef d’état-major de l’armée de l’air, le général de division Mohamed Ould Lehreitani, du chef d’état major de la marine nationale, le général de division Mohamed Ould Cheikhna Taleb Moustaph, du général de division Mohamed Mokhtar Ould Mini; du chef d’état-major de l’armée de terre et de l’inspecteur général des forces armées et de sécurité, général de division Ahmed Abdel Wedoud M’bareck ainsi que des conseillers, directeurs et commandants des bureaux au ministère de la Défense nationale, à l’état-major général des armées et à l’état- major de la gendarmerie nationale.